Walter Tesauro proclamato 83° Sindaco di Caltanissetta: l’insediamento ufficiale a Palazzo del Carmine

Si è svolto, il 23 e 24 giugno 2024 il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo Sindaco del Comune di Caltanissetta.

Walter Calogero Tesauro, 62 anni, con 10.610 voti (pari al 52,36%) ha superato la sfidante Annalisa Maria Petitto che si è fermata a 9.654 voti (al 47,64%).

Questa mattina, nell’aula della Prima sezione elettorale, disposta nella scuola primaria “San Giusto” in viale Regina Margherita a Caltanissetta, Walter Tesauro è stato proclamato 83° Sindaco della città di Caltanissetta.

Avvocato penalista, già presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Tesauro è stato già consigliere comunale a Palazzo del Carmine dal 2014 al 2019.

Conclusa la procedura di rito il neoeletto, accompagnato da alcuni rappresentanti della sua coalizione, si è spostato a Palazzo del Carmine dove, nella Sala Gialla, era atteso dal sindaco uscente Roberto Gambino.

“Cedo la fascia di Sindaco a una persona con la quale ho collaborato per diversi anni durante la sua presidenza al Consorzio universitario di Caltanissetta. Auguro buon lavoro con l’auspicio che vada in continuità con quanto già svolto e gli impegni già presi perché la città ha bisogno di una valida guida e sono certo che Walter Tesauro saprà essere all’altezza del ruolo che i cittadini gli hanno affidato”.

Roberto Gambino, che siederà al Consiglio Comunale come consigliere eletto, manterrà la vicepresidenza di ANCI Sicilia consentendo alla città di Caltanissetta di restare sempre protagonista delle decisioni pubbliche.

Emozionato e pienamente soddisfatto per il risultato Walter Tesauro ha ricevuto la fascia tricolore.

“Sento sulle mie spalle il peso e l’onore di essere Sindaco di Caltanissetta. Un ruolo importante che porterò avanti con dignità e con il supporto di chi, fin dalla stesura del programma elettorale, mi è stato accanto. Ringrazio Roberto Gambino con il quale sono sicuro continueremo a lavorare in sinergia così come abbiamo già fatto con le attività tra Comune e Consorzio Universitario. Le persone per bene, come lui, restano risorse per la città. Ringrazio la coalizione del centrodestra, tutti i consiglieri comunali, e quanti mi hanno supportato e dato fiducia – ha concluso Walter Tesauro -. Sappiamo che le necessità di questa città sono tante e cercheremo di affrontarle tutte, una dopo l’altra per il bene dei cittadini. Da oggi continuiamo a lavorare insieme per e con Caltanissetta. Sono sicuro che riusciremo a farle scalare la classifica per qualità di vita e a ridarle la dignità che merita. Palazzo del Carmine è di tutti noi, perché siamo tutti primi cittadini”.