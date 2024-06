Ultimo, ‘non mi fermo, nel 2025 ancora negli stadi’. In Sicilia a Messina

Il 2025 sarà ancora un anno di stadi per Ultimo: nonostante l’intenzione manifestata fino a poche settimane fa di prendere un periodo di pausa, ammette di non resistere al calore travolgente del pubblico. “Avevo detto che mi sarei fermato l’anno prossimo, ma quando vi ho rincontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”, queste le parole di Ultimo che dal palco del primo Stadio Olimpico della sua stagione romana annuncia a sorpresa un nuovo tour, che per la quarta estate consecutiva lo vedrà dominare i palchi dei più grandi stadi italiani, il più giovane artista in assoluto a vantare un risultato simile nel nostro paese.

L’annuncio ha sbalordito i fan del Principe degli Stadi, accorsi ieri sera, sabato 22 giugno, alla prima data della magica tripletta romana, che hanno accolto con urla incredule la grafica a tutto schermo che svelava le nuove date, sul finale della hit Vieni nel mio cuore. Ultimo stadi 2025 – la favola continua…,sarà a Lignano Sabbiadoro, Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari: dal 29 giugno al 23 luglio 2025 (biglietti in vendita da lunedì 24 giugno alle ore 14). Ultimo stadi 2024 – la favola continua… (prodotto da Vivo Concerti) è partito con oltre 405.000 biglietti venduti, un dato che ha portato a oltre 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 39 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 6 annunciati per il prossimo anno e 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno.

Durante lo show c’è spazio per far scatenare il pubblico e per momenti di riflessione, come la toccante interpretazione di Alba. Ed è grazie al brano “Alba” che Ultimo ha ricevuto la targa Siae, un riconoscimento allo straordinario valore autorale e artistico del cantautore. Il Direttore Generale Matteo Fedeli ha consegnato sugli spalti dell’Olimpico a un giorno dal debutto la targa che cristallizza il momento in cui l’idea creativa di “Alba” è diventata musica, un brano che restituisce a ognuno di noi il coraggio di camminare verso un nuovo giorno, fiduciosi di immaginarlo diverso da una realtà già scritta con storture e conflitti sociali: “Siae è orgogliosa di omaggiare

Ultimo per la potenza evocativa della sua musica e delle sue performance dal vivo, capaci di risvegliare le coscienze e infondere coraggio”. Dopo le tre date romane il tour proseguirà con una unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario su questo ennesimo tour de force.