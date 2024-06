La Polizia a Catania ha sorpreso un marocchino di 48 anni a fare il parcheggiatore abusivo ‘molesto’ in piazza Spirito Santo e l’ha denunciato e trasferito nel Cpr di Caltanissetta in attesa dell’espulsione. Nei confronti dell’uomo, risultato irregolare in Italia, il Questore aveva emesso lo scorso 15 maggio l’ordine di abbandonare il territorio dello Stato.