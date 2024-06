Sicilia. Tenta furto benzina dal distributore, arrestato

I Carabinieri della stazione di Sant’Agata li Battiati (Catania) hanno sorpreso e arrestato per furto aggravato di carburante un 41enne pregiudicato. I militari sono intervenuti per la segnalazione di un furto in corso all’interno di un distributore di benzina in via del Bosco. I militari di Sant’Agata li Battiati hanno sorpreso sul posto il ladro che stava riempendo con la benzina una tanica da 20 litri.

L’uomo, senza aver introdotto il denaro per fare rifornimento, aveva prelevato la pompa e l’aveva inserita nella tanica; contemporaneamente aveva sganciato anche un altro erogatore, inserendolo al posto del precedente e ha iniziato a estrarre e reinserire ripetutamente la pistola erogatrice posizionata nell’erogatore errato, generando così la fuoriuscita di carburante in quella che aveva posizionato nel fusto che si era portato dietro.

Così facendo, il 41enne aveva già rubato 15 litri di benzina quando i militari sono intervenuti bloccandolo. Alla loro vista ha tentato di giustificarsi dicendo che aveva inserito le banconote per pagare quanto prelevato. I Carabinieri lo hanno arrestato per furto aggravato e hanno restituito il carburante al gestore del distributore, nel frattempo intervenuto sul posto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, al 41enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Catania, con divieto di uscire di casa per tutta la notte