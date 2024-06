San Cataldo. Nella sala Borsellino applauditissima esibizione degli allievi delle classi di pianoforte del Conservatorio “Bellini”

SAN CATALDO. Gran successo per gli allievi delle classi di pianoforte del conservatorio Bellini di Caltanissetta. A San Cataldo, in occasione dell’ultimo appuntamento della Stagione Concertistica 2024 presso la Sala Borsellino hanno avuto modo di esibirsi mettendo in mostra tutta la loro indiscussa bravura.

In particolare, si sono esibiti gli allievi delle classi di Pianoforte del Conservatorio e cioè Mattia Cancelliere, Damiano Lauria, Nicole De Luca, Giuseppe Palumbo, Salvatore Giunta, Luca Aletta, Federica Salvaggio e Angelo Vaccarello.

Ognuno di loro ha proposto brani di gran difficoltà tecnica evidenziando una bravura ed un talento davvero notevoli. Tanti gli applausi da parte di un pubblico attento e competente che ha avuto modo di apprezzare l’offerta musicale degli allievi del conservatorio nisseno.