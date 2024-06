Roma, rapina e spari in parcheggio hotel: 55enne ferito grave

(Adnkronos) –

Tentata rapina finita male nel sangue a Roma, in zona Eur. Un 55enne è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola sparato da un 47enne. Il fatto è avvenuto in un parcheggio di un hotel in via dell’Oceano Pacifico. Il 55enne, colpito all’addome, è stato trasportato all’ospedale San Camillo dove si trova ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Anche il rapinatore è rimasto ferito a una gamba e si trova ora al Sant’Eugenio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra mobile che indagano sul caso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)