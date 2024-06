Pedofilia: abusò in continuazione di un’undicenne, condanna definitiva a 9 anni

Per anni aveva abusato della nipote della convivente, che all’epoca delle violenze sessuali aveva 11 anni, approfittando della relazione domestica e di inferiorita’ psichica della vittima, servendosi anche di droghe e alcol. Per il pedofilo, 54 anni, e’ diventata definitiva la condanna a nove 9 anni di reclusione e a una multa di 40 mila euro 40.000 per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di minorenne.

La Squadra mobile di Ancona l’ha rintracciato e arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione disposto dalla Procura, dopo la sentenza definitiva della Cassazione. Gli abusi erano cominciati nel 2007, quando la bambina aveva undici anni. L’uomo e’ stato ritenuto colpevole anche del reato di pornografia minorile. Il provvedimento detentivo prevede pene accessorie, tra cui l’interdizione perpetua dall’ufficio di tutore, curatore e amministratore di sostegno, interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni, altre strutture pubbliche o private frequentate da minori, interdizione legale durante la pena, interdizione perpetua dai pubblici uffici.

All’espiazione della pena, seguira’ anche la misura di sicurezza della restrizione dei movimenti e della libera circolazione, del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minori e l’obbligo di informare gli organi di pubblica sicurezza sulla residenza e spostamenti per i successivi due anni. L’arrestato e’ stato condotto nel carcere di Ancona.