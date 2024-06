Nel Palermitano bambino di 11 anni va in shock anafilattico in spiaggia: medico e bagnino intervengono e lo salvano

Tragedia sfiorata in una spiaggia di Capaci in provincia di Palermo. Qui un bambino di 11 anni è andato improvvisamente in shock anafilattico per cause ancora da accertare. Immediato è scattato l’allarme e l’intervento di soccorso. In una situazione che sembrava molto grave, si sono rivelate provvidenziali le presenze e i rapidi interventi di una dottoressa presente in spiaggia e del bagnino di un lido che gli hanno prestato i primi soccorsi al piccolo.

Grazie al loro aiuto e alla tempestività dell’ambulanza del 118, il bambino si è prontamente ripreso dopo la somministrazione di antistaminici. Il ragazzino è stato poi trasportato all’ospedale Cervello di Palermo per accertamenti precauzionali, ma le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni.