Mussomeli, partecipato corso per apicoltori con rilascio attestato di partecipazione

MUSSOMELI – Si è concluso, venerdì pomeriggio scorso nella sala di Palazzo Sgadari a Mussomeli il corso sulla “produzione, raccolta e commercializzazione del polline prodotto dalle api, organizzato con l’Associazione “Spazio Miele” nell’ambito del bando finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione del miele – campagna apistica 2023/2024 cofinanziato dall’U.E. ai sensi del reg. (UE) n.2021/2115. Il corso è stato tenuto principalmente dall’apicoltore professionista Aldo Metalori, pioniere e massimo esponente di questa produzione a livello nazionale. L’Assessore Michele Spoto, nell’introdurre i lavori, ha portato i saluti da parte dell’Amministrazione comunale e del Sindaco On. Giuseppe Catania, impegnato in altre riunioni per l’emergenza idrica. Successivamente si sono susseguiti gli interventi del dott. Giuseppe Calafiore – Ispettore Provinciale Agricoltura di Caltanissetta e dell’apicoltore Giulio Vitale, Presidente dell’Associazione “Spazio Miele”. In fase iniziale oltre che in diverse circostanze durante il corso, è stato citato il Dottor D’Ascenzi per gli importanti suoi lavori di ricerca sul polline. Il Dottor D’Ascenzi sarebbe dovuto intervenire come relatore al corso, ma essendo prematuramente venuto a mancare, l’evento si è svolto in sua assenza, una grande perdita per il settore apistico nazionale e non solo. Presenti al corso diversi apicoltori mussomelesi e delle provincie limitrofe. Il polline è una delle sostanze più ricche esistenti in natura ed elemento energizzante di assoluta importanza: contiene antiossidanti, vitamine, minerali, aminoacidi, oligoelementi come calcio, zinco, ferro, magnesio, fosforo, selenio, fermenti, omega 3 e omega 6, acidi grassi prevalentemente insaturi, elevate concentrazioni proteiche. Grazie ad alcune speciali trappole, viene raccolto parte del polline portato nell’arnia, quindi lavorato, conservato e commercializzato. Aldo Metalori oltre ad illustrare dettagliatamente tutte le fasi per la produzione e commercializzazione del polline d’api si è anche soffermato sull’importanza e i vantaggi del polline come alimento e integratore per la salute e sulla diversificazione del reddito aziendale anche alla luce dei cambiamenti climatici. L’Assessore, nel confermare l’attenzione dell’amministrazione nelle tematiche che riguardano la salvaguardia dell’ambiente, ricorda che il Comune di Mussomeli, ha aderito alla rete dei Comuni Amici delle Api, con l’obiettivo di attivare una politica mirata sulla difesa delle api, sulla biodiversità e sul loro potenziamento. La produzione e la commercializzazione del polline possono incrementare notevolmente i guadagni degli apicoltori, poiché rappresenta un prodotto eccezionale e in continua crescita di domanda. Il corso si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione.