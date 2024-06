Michele Vitale: “Mi dissocio da Failla, il mio sostegno va a Tesauro. I miei ideali distanti dalla Petitto”

Desidero ringraziare pubblicamente e vivamente gli amici che mi hanno dato la loro preferenza nel primo turno delle elezioni comunali – queste le prime parole di un comuniucato a firma Michele Vitale, candidato al consiglio comunale con “Nuova Italia – Failla Sindaco” che ha ottenuto 302 preferenze ed è stato il più suffragato della lista . Si tratta di un importante riconoscimento che ho ricevuto grazie al mio impegno relativo alle problematiche cittadine e in particolare frutto del mio interessamento alle criticità del mondo agricolo. E’ un settore trainante e identitario del nostro territorio che deve, necessariamente, ricevere quelle attenzioni che sono mancate e che dovranno consentire un potenziamento dello stesso.

Considero il prestigioso risultato ottenuto un punto di partenza sulla strada di un ulteriore coinvolgimento delle forze sane e produttive. Da questo punto di vista ringrazio il Dott. Failla che mi ha ospitato nella sua lista nella quale sono stato il più suffragato in termini di voti. Oggi, però, non posso che dissociarmi dalla decisione di sostenere la candidata Petitto, in quanto sostenitrice di ideali politici lontani da quelli che hanno caratterizzato il percorso mio e della mia famiglia.

Ritengo, dunque, dopo un’attenta e meditata riflessione con i miei amici, di condividere il progetto dell’Avv. Tesauro in coerenza ai miei ideali di centro destra.

Sono sicuro – conclude Michele Vitale – che l‘Avv. Tesauro, unitamente ai suoi collaboratori di settore, attenzionerà, promuoverà e sosterrà la nostra tradizione agricola nell’interesse esclusivo della nostra comunità nissena nella quale ‘’l’agricoltore‘’ è custode dell’ambiente e del territorio.