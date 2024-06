La siciliana Bellia la più votata al Consiglio Superiore Istruzione

PALERMO (ITALPRESS) – Affermazione della Cisl Scuola a livello nazionale che moltiplica la propria rappresentanza da 2 a 5 seggi e ottiene di avere componenti in tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado). “Si tratta di una bella soddisfazione, ci viene riconosciuto un largo consenso come risultato di un lavoro di squadra e di impegno comune sempre orientato a contribuire con proposte e spirito di partecipazione anche nei momenti più difficili per la scuola”, è quanto afferma Francesca Bellia che con 12.760 voti raccolti in tutta Italia ottiene la riconferma nella Consulta Ministeriale. “Negli ultimi cinque anni della mia prima esperienza nel CSPI abbiamo sviluppato un lavoro enorme in un contesto caratterizzato dall’emanazione di norme e direttive di emergenza per fronteggiare la crisi pandemica e le costanti rivisitazione organizzative del sistema scolastico/formativo”.

“Adesso con una squadra della Cisl Scuola più ampia e competente – continua la Segretaria siciliana della Cisl Scuola – possiamo sicuramente migliore il nostro concreto apporto sul merito delle direttive e dei provvedimenti legislativi su cui saremo chiamati da Ministro ad esprimere pareri e proposte. Sarà una bella sfida portare l’interesse del mondo lavorativo scolastico su questioni di rilevanza prioritaria come i processi di trasformazione e i piani riorganizzativi che interesseranno la scuola italiana. Con il nostro impegno punteremo ad affermare e garantire l’unitarietà ed universalità della scuola italiana, ancor più adesso visto il percorso parlamentare dell’Autonomia Differenziata”.

