Italia, seggi aperti per i ballottaggi in oltre 100 comuni: in Sicilia, unico capoluogo Caltanissetta

T Ammnistrative: seggi aperti per i ballottaggi in oltre 100 comuni Roma, 23 giu – (Nova) – Urne aperte dalle ore 7, in oltre 100 comuni italiani, per i ballottaggi delle elezioni comunali. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, 24 giugno, solo nei comuni con piu’ di 15 mila abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto piu’ del 50 per cento dei voti alla prima tornata dell’8 e 9 giugno. Occhi puntati su alcuni capoluoghi tra cui Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso e Caltanissetta