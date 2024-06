Gp Austria 2024, qualifiche Sprint: Verstappen in pole

(Adnkronos) –

Max Verstappen con la sua Red Bull partirà in pole position nel Gp di casa Red Bull in Austria. Il pilota olandese ha chiuso con il crono di 1.04.686 davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto posto per la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Partirà dalla sesta posizione la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez, le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly e decima la rossa di Charles Leclerc che ha accusato un problema in uscita dai box con la monoposto che si è spenta e gli ha fatto perdere secondi decisivi, ritardando l'uscita e impedendogli così di fare il giro lanciato. Fuori dalla Top-10 le due Aston Martin di Alonso e Stroll. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)