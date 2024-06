Dalla casa del Jazz alla spiaggia di Ostia, a Roma torna ‘Felicittà’ con mostre, concerti e lezioni gratuite

(Adnkronos) – Dal concerto alla Casa del Jazz, con il sindaco Roberto Gualtieri, alle visite al Cimitero acattolico, dalla palestra di boxe Audace a due passi dal Colosseo fino a vedere le stelle sulla spiaggia libera di Ostia. Dopo il successo dello scorso anno, con 5mila presenze, torna giovedì 4 luglio 'Felicittà', una serata in cui 19 spazi del patrimonio di Roma non solo apriranno le porte ma organizzeranno iniziative ad hoc per i cittadini. Ci saranno concerti, mostre, lezioni aperte, giochi, dibattiti, proiezioni gratuite ma nella maggior parte dei casi con prenotazione obbligatoria allo 060608. ''Volevamo raccontare la ricchezza delle attività e delle realtà che abitano il patrimonio comunale. L'anno scorso erano 15 luoghi, quest'anno saranno 19 e speriamo di aumentarli nel corso dei prossimi anni'', spiega all'Adnkronos l'assessore al Patrimonio Tobia Zevi. ''Dico sempre che occuparsi del patrimonio comunale non significa occuparsi di mattoni ma di chi abita quei mattoni. 'Felicittà' è l'esempio più bello di tutto ciò, prendendo tanti luoghi riusciamo a dimostrare non solo che si fanno tante cose belle e interessanti ma anche diverse: dal museo del videogioco ad una cooperativa di giovani agricoltori, da un bene confiscato alla mafia al demanio marittimo per vedere le stelle, dalla palestra di pugilato al centro sociale. Grazie al protagonismo delle persone e alle loro attività dimostriamo che il patrimonio è uno strumento di rigenerazione urbana, di inclusione sociale, di ricchezza culturale''. Tutte le informazioni relative alle attività sono disponibili sul sito di Roma Capitale all'indirizzo: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/FELICITT2024ProgrammaDigitale.pdf

