Caltanissetta. Successi in serie per gli studenti dell’indirizzo coreutico del Liceo Classico “R. Settimo”

CALTANISSETTA. Alla fine di questo anno scolastico il Liceo Coreutico, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, può vantare il successo di Sofia Lo Russo che continuerà gli studi superiori presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dove ha superato i tre step con i quali i ragazzi vengono accuratamente e rigorosamente selezionati e arrivando prima in graduatoria per l’indirizzo coreografico.

Ma non solo: Simona Chirdo e Clara Guzzardi, sempre della 5 AD, continueranno con il corso di perfezionamento per la danza contemporanea c/o “Scenario Pubblico” compagnia “Zappalà Danza” compagnia dichiarata di interesse nazionale che ha sede a Catania, con 80 produzioni ospitate in tutto il mondo da teatri e festival di rilievo internazionale (https://www.scenariopubblico.com/compagnia-zappala-danza/).

La giovanissima Rebecca Scarpinati della 3 AD, infine, andrà a concludere gli studi liceali a Milano, presso l’”Accademia Ucraina di Balletto” (https://accademiaucraina.it/).

Per la scuola vedere le studentesse compiere percorsi così qualificati è una gioia e una ricompensa per il lavoro competente e attento che si svolge durante il corso dell’anno, con un cammino che coniuga lo studio delle discipline alla pratica della danza, in un’ottica di rigore e con uno sguardo sempre rivolto al futuro.