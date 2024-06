Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale finale XIII° torneo: vince Claudio Lombardo

CALTANISSETTA. Presso i locali di Eclettica Street Factory di via Rochester si è concluso il XIII° torneo interno. Il tavolo della finale, composto da Giorgia Moscarelli, Aurelio Mazzè, Claudio Lombardo e Dennis Gelfo vincitori dei rispettivi tavoli di semifinali, è stato attorniato da altri due tavoli di amichevoli.

Dopo circa due ore di gioco, con il solo rumore del rotolio dei dadi e le dichiarazioni di attacco, ha vinto Claudio Lombardo con 63 punti, secondo Aurelio Mazzè con 36 punti, terzo Dennis Gelfo con punti 23 e quarta Giorgia Moscarelli con 21 punti. I quattro finalisti sono stati premiati con i trofei realizzati dall’artista Maria Pia Matraxia componente del direttivo del RCU nisseno.

Finito un torneo ne inizia un altro: già in cantiere il XIV° torneo che inizierà il 2 luglio, per informazioni o per iscriversi al torneo telefonare ai numeri 3714566763 (Alessio) o 3403795803 (Giancarlo) oppure si può fare direttamente giorno 2 entro le 20,30 presso la sede di gioco Eclettica di via Rochester.

Il torneo sancirà il ranking Eclettica valido per la composizione definitiva della squadra del RCU di Caltanissetta che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre che si terrà a Bologna nel mese di Ottobre.

Intanto, grazie alla disponibilità dell’Hotel San Michele, le prenotazioni delle stanze, in occasione del Raduno Nazionale del 12-13-14 luglio, è stata prorogata a giorno 1 luglio per l’ospitalità di coloro che verranno da fuori Caltanissetta.

“Vogliamo ringraziare la direzione dell’Hotel San Michele per la disponibilità data e per la preziosa collaborazione. – dichiarano dal direttivo del RCU – Organizzare un evento nazionale è sempre difficile e pieno di imprevisti e noi ce la stiamo mettendo tutta per far fare una bella figura al Club e alla Città di Caltanissetta che ospita per la prima volta un evento nazionale di Risiko”.