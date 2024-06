Caltanissetta. Il presidente del consiglio comunale Magrì: “Caltanissetta deve dare fiducia al candidato Tesauro”

Giovanni Magrì, presidente del consiglio comunale di Caltanissetta e attivista del Movimento 5 stelle, affida ad un post su Facebook la sua dichiarazione di vito in favore del candidato Tesauro. Di seguito la sua riflessione .

“Anzitutto rivolgo ai lettori un caloroso saluto.

Mi trovo a scrivere queste parole poiché in questi giorni ho potuto constatare che molti elettori, in particolare quelli del Movimento 5 Stelle, sono rimasti molto delusi della mancata rielezione del nostro candidato Sindaco, Roberto Gambino

In tanti mi chiedono se il Movimento 5 stelle di Caltanissetta, ad oggi, abbia preso una decisione in merito alla scelta di sostenere quale fra i candidati al ballottaggio.

Fino a ieri una bella coppia di giovani con un bambino, mi ha fermato per la strada chiedendomi: “ … e adesso che facciamo? A chi affidiamo la nostra città per i prossimi 5 anni?…”

La domanda fa riflettere poiché rivela un profondo senso di timore e di aspettativa insieme.

Quello che mi sento di dire, cari amici, è che bisogna andare dove, in coscienza, pensiamo possa essere riposta la nostra fiducia.

Ci sarebbe tanto da scrivere per chi, tra i nostri elettori, ci chiede una mano per orientarsi più convintamente al voto.

Orbene, dopo 5 anni da Presidente del Consiglio comunale della nostra città, finalmente sono io a fare una dichiarazione di voto: personalmente, dopo un’attenta riflessione, scaturita anche da un confronto personale con ambedue i candidati sindaci, sono convinto che, fermo il dovere civico che la nostra Costituzione ci invita ad esercitare, occorra sempre rispettare chi preferirà adottare altre soluzioni, che posso più o meno condividere.

Tendere per l’uno o per l’altro è una scelta certamente non priva di contraddizioni, anche molto evidenti, se si considera il clima politico di questi ultimi 5 anni.

E’ innegabile che lo schieramento politico del candidato Tesauro è molto lontano ideologicamente da alcuni principi di fondo che negli anni mi hanno guidato nell’esercizio della presidenza, ma è assodato che oggi questa competizione riguarda una città di circa 60.000 abitanti, con

problemi che la sola ideologia non può di certo risolvere.

Ad onor del vero, anche dopo teatrini poco edificanti, da parte della compagine di destra, c’è comunque sempre stata, alla fine, una presa di coscienza in merito alle decisioni più importanti per la città come, per esempio, quella dell’approvazione dei bilanci comunali.

Dall’altro lato, purtroppo, abbiamo assistito ad un tradimento di una buona parte del partito democratico che inspiegabilmente si è contrapposto alla candidatura del nostro candidato, contribuendo in maniera determinante alla sua sconfitta.

Per questi e per diversi altri motivi che approfondirò in altra sede, ritengo che la nostra città debba dare la propria fiducia al candidato sindaco Walter Tesauro.”