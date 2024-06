Caltanissetta. Il 19 giugno Open Day e presentazione della convenzione tra Ersu di Palermo e Conservatorio “Vincenzo Bellini”

CALTANISSETTA. Il prossimo 19 giugno sarà presentata alla stampa e all’opinione pubblica la convenzione recentemente stipulata con l’ERSU di Palermo, e contestualmente si terrà un Open Day a cura del Conservatorio in collaborazione con l’ERSU Palermo, in favore degli studenti interessati al Bando per l’attribuzione delle Borse di Studio.

Il programma della giornata avrà inizio alle 10,00, con la visita istituzionale dei vertici dell’ERSU di Palermo presso la sede del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, e proseguirà con i saluti tra le governance dei due enti.

Alle 11,30 si terrà la conferenza stampa dedicata alla neonata intesa, con la partecipazione dei massimi rappresentanti del Conservatorio e dell’ERSU Palermo. Conclusosi l’incontro con la stampa prenderà il via l’Open Day, volto ad illustrare agli studenti le modalità di partecipazione al Bando per l’attribuzione delle Borse di Studio dell’ERSU Palermo, a partire dall’anno accademico 2024-2025, ed a presentare i servizi erogati ed altri contributi economici per il diritto allo studio universitario.

La convenzione tra il Conservatorio e l’ERSU Palermo promette di dare effettiva attuazione al diritto allo studio universitario, anche attraverso la promozione di ulteriori interventi in favore degli studenti capaci e meritevoli, quali ad esempio servizi abitativi, di ristorazione e culturali. Si tratta di un risultato che il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta ha conseguito con risoluta e paziente determinazione, e che favorirà non soltanto la popolazione studentesca, ma anche la comunità nissena, investita in tal modo dà una opportunità di crescita economica e culturale e di maggiore capacità attrattiva del proprio territorio.