Caltanissetta. Elezioni amministrative: il 19 giugno “Il Confronto” tra i candidati sindaco Petitto e Tesauro

CALTANISSETTA. Mercoledì 19 giugno alle ore 21,00 ritorna “Il Confronto”, in occasione del secondo turno di ballottaggio delle elezioni amministrative a Caltanissetta. L’iniziativa ha riscosso grande interesse già nell’edizione organizzata per il primo turno con i 5 contendenti alla poltrona di sindaco; adesso il Mo.V.I. ripropone l’evento che vedrà sfidarsi in questo secondo appuntamento i candidati Annalisa Petitto e Walter Tesauro.

Alla conduzione ci sarà nuovamente la giornalista Maria Teresa Corso che metterà al centro del dibattito i seguenti temi: legalità, trasparenza amministrativa, gestione dei rifiuti, tutela dell’ambiente, riqualificazione del centro storico, servizi sociali, turismo, politiche giovanili, sviluppo economico, sport, mobilità sostenibile e sanità. Non mancheranno poi i quesiti strettamente politici, legati alle nomine della nuova giunta, alle alleanze e alla composizione del nuovo Consiglio comunale.

Agli spettatori da casa sarà permessa l’interazione con la trasmissione, attraverso i commenti social. “Un servizio pubblico che rinnova l’impegno del Mo.V.I. per Caltanissetta – dichiara il Presidente del Mo.V.I., Filippo Maritato – volto alla sensibilizzazione degli aventi diritto al voto sui temi che riguardano la città e la politica dei prossimi anni della futura amministrazione, fornendo un valido strumento di comparazione per sviluppare un voto consapevole”.

“IL CONFRONTO” andrà in onda su ReteChiara, canale 82 del digitale terrestre e sarà disponibile sulla pagina Facebook e Instagram della Casa delle Culture e del Volontariato (@casaculturevolontariato) e sul sito casaculturevolontariato.org