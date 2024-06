Caltanissetta al Ballottaggio: sorteggiata la posizione dei due candidati sindaco

CALTANISSETTA. La commissione elettorale ha decretato tramite estrazione l’ordine dei candidati che sarà riportato sulla scheda

Annalisa Maria Petitto e Walter Calogero Tesauro. Questa è la disposizione che i cittadini si troveranno davanti quando osserveranno il manifesto elettorale e quando apriranno la scheda elettorale del turno del ballottaggio per votare i candidati alla carica di sindaco.

Il sorteggio è stato effettuato nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine, alla presenza dei rappresentanti di lista, dalla commissione composta dal Presidente Ferdinando Trombadore, dai componenti effettivi Rosalia Presti e Calogero Nicosia e dal segretario verbalizzante Angela Maria Di Gesu.

Questo a seguire è l’ordine definitivo, in senso orizzontale da sinistra verso destra:

1) Annalisa Maria Petitto

2) Walter Calogero Tesauro

I candidati saranno sostenuti, in questa corsa per raggiungere la fascia tricolore, dalle rispettive liste collegate, i cui simboli saranno riprodotti sulla scheda elettorale secondo l’ordine del sorteggio già effettuato in occasione del primo turno. Come da regolamento, però, nella scheda del ballottaggio non saranno presenti i contrassegni delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento fissata al 5% del totale dei voti validi espressi al primo turno.

Sosterranno Annalisa Maria Petitto

CL Tutta la Vita Petitto Sindaco

Orgoglio Nisseno

Caltanissetta Futura e Democratica

Insieme Petitto Sindaco

Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco

Sosterranno Walter Calogero Tesauro

Noi Moderati

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Forza Italia

Azzurri per Caltanissetta

Le operazioni di voto per il secondo turno di ballottaggio si svolgeranno domenica 23 giugno 2024 dalle ore 07:00 alle 23:00 e lunedì 24 giugno 2024 dalle ore 07:00 alle 15:00.

Anche in occasione del ballottaggio per l’elezione del sindaco, i cittadini potranno consultare in tempo reale risultati e affluenza attraverso la piattaforma web predisposta dal Comune di Caltanissetta accessibile attraverso lo stesso link attivato nel turno precedente, che riportiamo di seguito: https://elezioni.caltanissetta.comunelive.it/cms_elezioni/menu.aspx