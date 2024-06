Ballottaggio. Il comitato di Failla: “Angelo resta uomo di centrodestra e soprattutto coerente, ecco le ragioni di una scelta “

Il comitato di elettori ed amici di Angelo Failla, candidato a sindaco al primo turno, ed oggi nominato assessore del candidato Annalisa Petitto, spiegano le ragioni di una scelta in una nota inviata alla redazione. Di seguito il contenuto integrale.

Con l’avvicinarsi del ballottaggio riteniamo doveroso nei confronti degli oltre 1.600 elettori che hanno creduto nella nostra squadra, e di tutti i cittadini, motivare le ragioni che ci hanno portato ad appoggiare la scelta di Angelo Failla di sostenere la candidata Annalisa Petitto, entrando a far parte della sua squadra di assessori. Dall’inizio della campagna elettorale abbiamo aderito al progetto di Angelo, un progetto ricco di idee e progetti per la città, condividendo le sue scelte.

Angelo Failla si è mostrato un uomo coerente, molto più coerente di chi, in questo momento, è tornato improvvisamente a sostenere persone o parti politiche che fino al primo turno aveva aspramente contestato. La candidatura di Angelo Failla è nata in contrapposizione al centrodestra nisseno dove, secondo quanto più volte dichiarato dal nostro candidato, sono state fatte scelte imposte dall’alto e non condivise con la base. Alla fine del primo turno abbiamo contezza del fatto che molti del centrodestra sono tornati a cercarlo, forse pretendendo che in maniera totalmente acritica, e solo per riottenere i suoi voti, potesse rientrare in quella coalizione.

Angelo Failla è stato chiaro. Rimane un uomo di centrodestra. Quelli rimangono i suoi ideali. Ma non si rispecchia nella coalizione messa in piedi per sostenere la candidatura di Walter Tesauro. Cosa che ha dichiarato fin dal primo giorno. Al contrario, la sua non è mai stata una campagna elettorale in contrapposizione con Annalisa Petitto, alla quale riconosciamo grande fair play. Ma volendo riproporre la questione non su un piano strettamente politico, ma pragmatico e negli interessi della città, il programma di Annalisa Petitto è stato quello che ci ha convinto di più. Così come la squadra dei suoi assessori, di cui ora fa parte anche Angelo Failla, ci appare come quella più competente e adeguata a disegnare un percorso di rinascita per questa città. La progettualità per noi è fondamentale e va ben oltre le nostre singole appartenenze politiche.

In ultimo, abbiamo visto come nelle ultime ore due candidati al consiglio comunale della lista “Failla Sindaco”, trovando terreno fertile su una testata nissena, abbiano annunciato pubblicamente il loro “abbandono” nei confronti di Angelo Failla per riunirsi al centrodestra, parlando di coerenza. Questi candidati, con i quali abbiamo vissuto tutte le fasi della campagna elettorale, erano perfettamente consapevoli che la candidatura di Angelo era una candidatura di “rottura” con questo centrodestra nisseno. Non con quello nazionale o regionale, badate bene. E per tutta la campagna, se hanno scelto di appoggiarlo sapevano quali idee e quali principi stavano appoggiando. Oggi si riscoprono sostenitori di Walter Tesauro e si dicono quasi traditi dal loro candidato sindaco. Liberissimi di non condividere la scelta di appoggiare Annalisa Petitto, se in lei non vedevano la candidata sindaco espressione delle loro idee, ma se volevano davvero essere coerenti con quanto fatto finora potevano anche astenersi dallo scegliere colui che finora per noi tutti era stato un avversario.

E infine, anche alcuni di noi sono stati cercati insistentemente alla fine del primo turno da esponenti de centrodestra, ma il nostro diniego è stato fermo. Noi non tradiamo e non abbandoniamo il nostro candidato sindaco soltanto per velleità personali o per il desiderio di farci notare dal pubblico. Noi rimaniamo fedeli alla nostra scelta che è stata quella di appoggiare un uomo che ha amministrato e lo ha fatto bene e che adesso potrà continuare a farlo nel ruolo di assessore. E in queste ore, a differenza di chi, come il sindaco uscente Roberto Gambino, dice che non voterà Annalisa Petitto per evitare di dire dichiaratamente che voterà per Walter Tesauro, noi lo affermiamo con forza: il nostro voto andrà ad Annalisa Petitto.

Il gruppo di sostenitori di Angelo Failla e i designati assessori Antonella Bonifacio, Rita Cinardi, Valentina Di Pasquale e Alfredo Fiaccabrino