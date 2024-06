Amministrative, il vice segretario DC Tilde Falcone alla Petitto: “Bocciatura della DC e di eccellenti personaggi? Farneticazioni”

Si scaldano i motori per il turno di ballottaggio tra Annalisa Petitto e Walter Tesauro. Dopo le dichiarazioni di Annalisa Petitto, pubblicate su La Sicilia di oggi, mercoledì 12 Giugno, nell’articolo redatto da Giuseppe Scibetta dal titolo: ” Petitto: «La nostra alleanza civica sfiora l’armata del centrodestra», da noi riportato come Rassegna stampa, il vice segretario provinciale della DC e consigliere comunale uscente Tilde Falcone ha inviato una nota di risposta alla candidata Petitto.

In particolare il passaggio che ha destato la reazione del vice segretario è il seguente: Nella giunta municipale che abbiamo già designato non ci sono delle “personalità” che poi sono state bocciate dagli elettori come è accaduto per il rappresentante della Lega, della lista “Riprendiamo il cammino” e della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro… E questo è tutto dire…».

Di seguito la nota di Tilde Falcone

Le farneticazioni espresse dall’avvocato Petitto , in merito ad una bocciatura della democrazia cristiana e di eccellenti personaggi candidati in questo partito, sono veramente ridicole! Vorrei ricordare che il partito della democrazia cristiana è nato ufficialmente a Caltanissetta da pochi mesi, ed è dunque normale che si ci aspettasse un risultato migliore, purtroppo non c’è stato il tempo per poter costruire una lista maggiormente competitiva. Ma vorrei evidenziare ad ella, che la sottoscritta, pur non essendo eletta ha conseguito un risultato di certo migliore di tutti gli eletti nelle sue liste e e di tutti gli assessori da lei designati e candidati, tranne uno che purtroppo è stato bocciato anche lui per non aver la lista superato lo sbarramento . Vuole che faccia un lungo elenco l’avvocato Petitto? Non mi pare necessario, basta guardare i dati elettorali . Dunque di cosa parla la candidata Petitto ? Che guardi i bocciati eccellenti in casa sua, che sono parecchi. Piuttosto le liste che non hanno raggiunto il 5%, compresa una della coalizione di sinistra, perché è giusto che la gente sappia che la coalizione della Petitto è tale, sono state penalizzate dallo sbarramento che dovrebbe essere ripristinato al 3%.Quindi bisognerebbe riflettere sulla modifica della legge siciliana che penalizza la democrazia e la sua rappresentatività. Non ci sentiamo assolutamente bocciati noi della DC, e stiamo potenziando il nostro partito a Caltanissetta con giovani e professionisti. Tanto si doveva per dovere di cronaca.

Matilde Falcone

Vice segretario provinciale della DC