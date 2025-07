Caltanissetta. In Prefettura incontro per incentivare screening oncologici e donazione del sangue, le proposte del Comune

L’Amministrazione ha partecipato alla riunione operativa indetta dalla Regione Siciliana per promuovere la donazione e una maggiore adesione della provincia nissena agli screening gratuiti

Mercoledì 23 luglio, presso la Prefettura di Caltanissetta, si è tenuto un importante incontro promosso dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, rappresentato dal Dott. Giacomo Scalzo (Dirigente del Dip. per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) e dalla Dott.ssa Maria Ventura (Dirigente del “Centro Regionale sangue e Trasfusionale), a cui sono stati invitati tutti i sindaci della provincia, le autorità sanitarie locali e l’Amministrazione comunale di Caltanissetta, che ha partecipato con la presenza dell’assessore Falcone, delegata dal sindaco Tesauro.

Al centro della discussione la promozione dei programmi di screening oncologici e della donazione del sangue.

La Regione Siciliana, in particolare, ha chiesto al Prefetto di Caltanissetta di farsi portavoce della situazione critica in capo alla popolazione residente nei comuni della provincia di Caltanissetta per quanto riguarda l’adesione gli screening gratuiti della cervice uterina, mammella e colon-retto, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce delle patologie tumorali, che però fanno registrare una percentuale di partecipazione insufficiente (Dati del 2024: Cervicocarcinoma 28, 1%, Mammografia 41, 8%, screening Colon Retto 10,9%).

Non sono molto più confortanti i dati del 2024 relativi alla città di Caltanissetta: Cervicocarcinoma 26%, Mammografia 45%, screening Colon Retto 7%.

Maggiore, invece, è la partecipazione dei cittadini per quanto riguarda le donazioni di sangue, con le associazioni del territorio e il centro trasfusionale dell’ospedale Sant’Elia che fa registrare periodicamente numeri abbastanza alti. Numeri che però devono essere incrementati in concomitanza della stagione estiva, poiché patologie come la talassemia e un’emergenza sangue come quella dello scorso anno richiedono un’attenzione più elevata.

A questo proposito, la Regione Siciliana ha recentemente promosso tre giornate di solidarietà dedicate alla donazione del sangue e del plasma nelle stesse date in cui hanno sacrificato la vita per la giustizia i giudici Falcone, Borsellino e Livatino (terzo e ultimo appuntamento in programma il prossimo 21 settembre).

Il Comune di Caltanissetta si è reso disponibile a collaborare con l’ASP di Caltanissetta per quanto riguarda entrambi i temi, avanzando alcune proposte per promuovere e facilitare l’accesso alle iniziative.

“Ho proposto di istituire un tavolo permanente per attenzionare periodicamente l’efficacia di queste iniziative e per lavorare in sinergia fra le istituzioni al fine di innalzare i livelli essenziali di assistenza e di tutelare la salute del cittadino – ha dichiarato l’assessore Falcone.

La nostra intenzione è anche quella di dedicare una sezione del nostro sito istituzionale agli screening oncologici, spiegando l’importanza della prevenzione e del controllo e soprattutto aggiungendo un link diretto e un numero verde per prenotare e accedere alle iniziative gratuite.

Come assessore alle Risorse Umane, auspico che la sensibilizzazione possa partire proprio dagli uffici comunali, con giornate informative dedicate al personale dipendente ”.

Come sottolineato dal Dr. Giovanni D’Ippolito, Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Caltanissetta, decisivo è anche il coinvolgimento dei medici di base, che hanno il compito di indirizzare i cittadini e far comprendere l’importanza dello screening.

Lo stesso Dr. Ippolito ha proposto la possibilità di pianificare un Consiglio comunale monotematico e di effettuare screening gratuiti all’interno del palazzo comunale.

Alcuni comuni della provincia nissena, come il Comune di Caltanissetta, hanno aderito anche al progetto regionale proposto dal Dott. Scalzo che riguarda l’avvio dello screening in fase sperimentale per il carcinoma al polmone e al pancreas.

“La prevenzione e lo screening sono fondamentali – ha aggiunto l’assessore Falcone – perché in alcuni casi un referto di un esame, se riscontra un’anomalia, permette di avere accesso urgente e a costo zero a una prestazione sanitaria che in genere richiede tempi anche molto lunghi.

È importante anche il lavoro che svolgono le tante associazioni di volontariato sul territorio, il progetto Luna è uno di questi riferimenti per quanto riguarda il tumore alla mammella.

Alla base di tutto c’è la consapevolezza e la promozione di un corretto stile di vita, che oltre a tutelare l’interesse primario della salute del cittadino evita di incidere anche sulle casse della Regione e dello Stato”.

Presenti all’incontro anche le Forze dell’Ordine, le associazioni di donazione del sangue locali e per l’ASP di Caltanissetta il Dott. Benedetto Trobia, il Dott. Luciano Fiorella e la Dott.ssa Maria Milena Sanfilippo.