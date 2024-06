All’asta la più grande collezione di oggetti della principessa Diana

(Adnkronos) – Va all'asta la più grande collezione di oggetti personali della principessa Diana. Domani la vendita, che include abiti, accessori e ricordi della madre di William e Harry, si terrà al The Peninsula Beverly Hills, in California, e il ricavato verrà devoluto al Muscular Dystrophy Uk. "Una delle sue compagne di scuola, una delle amiche di sempre a cui Diana regalava scarpe, borse e vestiti quando finiva di indossarli, è venuta da noi e ha detto: 'Mi piacerebbe vendere questi articoli perché so che Diana vorrebbe che questi oggetti fossero destinati a buone cause'", ha affermato Martin Nolan, co-fondatore e direttore esecutivo di Julien's Auctions. Nel frattempo, la regina Camilla ha indossato per la prima volta – ieri a Buckingham Palace, per onorare la visita di stato dell'Imperatore del Giappone – l'Ordine della famiglia di re Carlo III. La sovrana si è presentata al banchetto, allestito nella sala da ballo del Palazzo, indossando il ritratto in miniatura di suo marito tempestato di diamanti e sormontato da una piccola corona Tudor in oro e smalto e sospeso su un fiocco di seta blu pallido sulla spalla sinistra. I distintivi degli Ordini Familiari vengono indossati in occasioni serali formali da membri femminili della famiglia reale e conferiti personalmente dal sovrano come segno dell'importanza di chi li indossa all'interno della famiglia. L'inaugurazione del nuovo Ordine di re Carlo III è avvenuta a quasi due anni dalla morte della madre, la regina Elisabetta II. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)