Adelfio Elio Cardinale designato componente del Cda di Svimez

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha designato il professore Adelfio Elio Cardinale componente del Consiglio di amministrazione della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno.

Cardinale, palermitano, medico e docente universitario di Scienze delle immagini, è stato, tra l’altro, sottosegretario di Stato alla Salute dal 2011 al 2013, prorettore dell’Università di Palermo e preside della facoltà di Medicina e chirurgia dello stesso ateneo, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità e dell’Istituto superiore di sanità, presidente del Cerisdi ed è presidente della Società Italiana di Storia della medicina.

La Svimez studia le condizioni economiche del Mezzogiorno per proporre programmi di azione e di opere per promuovere lo sviluppo delle regioni del Sud. Ogni anno elabora un rapporto che costituisce il principale documento di analisi sull’andamento dell’economia e della società meridionali e sulle politiche di sviluppo del Paese. “Plaudo alla designazione del Prof. Adelfio Elio Cardinale a componente del Consiglio di amministrazione di SVIMEZ, disposta dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Sono certo che la sperimentata esperienza e la spiccata dimensione culturale del Prof. Cardinale, Professore emerito della nostra Università e già Sottosegretario di Stato alla Salute, contribuiranno utilmente all’analisi critica e all’aggiornamento delle politiche di sviluppo delle regioni meridionali, soprattutto in un momento in cui il dibattito pubblico è incentrato sulle possibili conseguenze dell’autonomia differenziata. Al Cardinale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo e prestigioso incarico, a nome dell’Amministrazione comunale e mio personale”. Così il sindaco Roberto Lagalla.

Foto: Agenzia Fotogramma