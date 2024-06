Il 10eLotto sorride alla Sicilia. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, una doppia vincita in Sicilia con due 6 Doppio Oro, rispettivamente da 30 mila euro a Brolo, in provincia di Messina e da 12 mila euro ad Acireale, in provincia di Catania.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro dall’inizio del 2024.