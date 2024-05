Tenta suicidio, salvato dall’esercito che presidia l’hotspot

I militari dell’esercito, che sono presidio nell’hotspot in contrada Caos a Porto Empedocle (AGRIGENTO), hanno salvato un ventenne di Castrofilippo che ha prima cercato di lanciarsi in mare aperto dagli scogli davanti alla struttura d’accoglienza per migranti e poi, preda a uno stato d’ira, si è gettato cercando di farsi investire dalle autovetture di passaggio sulla statale 640. I militari sono intervenuti e hanno affidato il giovane agli operatori del 118.