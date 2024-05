Roma, sparatoria tra due auto al Prenestino: donna ferita da proiettile vagante

(Adnkronos) – Una donna è stata ferita in una sparatoria avvenuta oggi in pieno giorno a Roma, all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. I colpi sono partiti da due auto che si sono affiancate ed hanno iniziato a fare fuoco. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la donna, una 81enne, si trovava seduta al lato passeggero di una Smart quando due persone, a bordo di una Fiat 500, hanno iniziato a sparare direttamente dall'auto all'altezza di via don Primo Mazzolari, di fronte al centro commerciale. I poliziotti della Squadra Mobile, sul posto insieme alla Scientifica e agli agenti della Polizia Locale, hanno trovato un foro sullo sportello del portabagagli della Smart, ma sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali bossoli a terra. La donna ferita è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Mentre gli agenti della Polizia sono impegnati nella caccia ai responsabili, che si sono dileguati dopo l'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)