Roma, 19enne perde controllo auto e finisce contro due persone: morto 65enne

(Adnkronos) – Una 19enne ha perso il controllo dell'auto finendo contro due persone a bordo strada, tra cui un uomo di 65 anni, morto sul posto. L'incidente mortale è avvenuto a Roma, intorno alle 23.15 di ieri venerdì 24 maggio, in via Suor Maria Mazzarello in zona Tuscolano. Ancora da accertare le cause per cui la giovane, alla guida di una Volkswagen Up, abbia perso il controllo del mezzo. Il 61enne che era con la vittima è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni e non risulta al momento in pericolo di vita. Tuttora sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. A bordo dell’auto era presente solo la conducente, che non è rimasta ferita, ma è stata comunque accompagnata per gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico al San Giovanni. L’auto è stata posta sotto sequestro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)