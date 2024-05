Red Bull conferma: Newey lascia dopo Mondiale 2024

(Adnkronos) – La Red Bull ufficializza l’addio di Adrian Newey al team. Il designer, che da due decenni progetta le monoposto del team campione del mondo, lascerà la squadra all’inizio del 2025. Newey lascerà durante il 2024 le operazioni legate alla Formula 1, anche se sarà presente in alcuni Gp. Il ‘genio si concentrerà sul progetto della RB17, la prima hypercar che la Red Bull intende svelare a luglio a Goodwood. L’addio di Newey, arrivato alla Red Bull nel 2006 è determinante per la conquista di 7 Mondiali piloti, apre scenari suggestivi nel mercato di Formula 1. La Aston Martin avrebbe già presentato un’offerta al designer, che avrebbe la possibilità di continuare a lavorare in Inghilterra. Inevitabile, però, ‘sognare’ l’approdo di Newey alla Ferrari per una nuova era che a Maranello nel 2025 si aprirà con l’arrivo di Lewis Hamilton, prossimo compagno di Charles Leclerc. Nella comunicazione ufficiale, la Red Bull fa espressamente riferimento al “primo quarto del 2025” come periodo in cui si concretizzerà il divorzio. È evidente che Newey quindi, se volesse passare ad un altro team, di fatto non potrebbe progettare la monoposto 2025 e sarebbe in grado di incidere solo in vista della stagione 2026. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)