Amministrative a Caltanissetta, il candidato sindaco Failla nomina gli assessori: ecco i nomi

Presentata la lista anche di Angelo Failla candidato sindaco indipendente fuori uscito da Forza Italia e per sua stessa ammissione rimasto a gravitare comunque a centro destra. Una lista per una “candidatura di libertà” ha detto al confronto tra sindaci alla biblioteca Scarabelli. Designati anche gli assessori che in totale sono nove ma un prima battuta se ne possono nominare anche la metà. Ci sono quattro donne tra le prescelte da Failla. Liliana Aiera cantante lirica e insegnante di musica, Rita Cinardi giornalista e direttore responsabile del giornale on line Seguonews, Vania Talluto consulente finanziario e poi ancora Antonella Bonifacio fisiatra e insegnate. Gli uomini prescelti Maurizio Salvaggio dipendente comunale, responsabile Suap, è stato allenatore di calcio, per molti anni assegnato all’ufficio di gabinetto di numerosi sindaci.

La candidatura Failla nasce sulla spinta di un gruppo di amici che lo hanno sempre seguito nel suo percorso politico decano tra i consiglieri comunali sempre nelle fila di Forza Italia e poi anche assessore della giunta Campisi, nasce appunto da una spaccatura interna al partito sulla scelta del candidato sindaco. I ben informati dicono che ad un eventuale ballottaggio Failla potrebbe appoggiare Annalisa Petitto. Secca e decisa la smentita di Angelo Failla: “Con orgoglio resto un uomo di centro destra”. Ma la campagna elettorale, entrata oramai nel vivo, riserverà ancora numerose sorprese.