Catania. Dose di droga negli slip e 460 grammi di marijuana a casa: arrestato 20enne

La polizia ha arrestato un 20enne incensurato ad Adrano, nel catanese, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato a un controllo mentre era alla guida di un’auto assieme a un pregiudicato risultato estraneo alla vicenda, è stato trovato con una dose di marijuana nascosta nello slip che indossava. Dopo successive perquisizioni nella sua abitazione e in due garage in suo uso agenti del commissariato hanno trovato e sequestrato altre 42 dosi della stessa droga, per un peso complessivo di 460 grammi, materiale utilizzato per realizzare e confezionare le dosi, 25 cartucce calibro 7,65 illegalmente detenute e circa mille euro in banconote, ritenuti provento della vendita della droga.