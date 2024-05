Amministrative a Caltanissetta. Presentate le sette liste della Petitto, ecco i nomi degli assessori

Il dado è tratto per Annalisa Petitto che ha presentato le liste che l’appoggiano nella corsa a sindaco di Caltanissetta. Tra le novità anche la candidatura al consiglio comunale della stessa Petitto e di Salvatore Licata vice sindaco nominato in prima battuta. La prima capolista di “Cl tutta la vita”, il secondo di “Fare centro con Totò Licata”. Andiamo adesso ai primi assessori indicati. Felice Dierna già vice sindaco della giunta Ruvolo, Leyla Montagnino già presidente del consiglio comunale, Vincenzo Cancelleri che fu il fondatore dei grillini nisseni e poi ancora Carmelo Milazzo assessore allo sport della giunta Messana, Alberto Calafato che alle scorse amministrative non entrò in consiglio comunale per un soffio nonostante il record di preferenze e tra l’altro il più giovane tra gli assessori designati al momento.

Sono state tremilacinquecento le firme raccolte per le sette liste presentate oggi pomeriggio dinnanzi ai dirigenti del comune che le hanno controllate e vidimante i funzionari Diego Peruga comandante della polizia municipale e Giuseppe Intilla hanno dato il via libera alla compagine Petitto. Nelle ultime ore si era diffusa la voce che due liste non sarebbero state presentate per mancanza di firme, notizia smentita dai fatti. Le liste presentate:

“Cl tutta la vita”, “Orgoglio Nisseno” ,”Avanti”,”Fare centro con Totò Licata”,

“Insieme”, “Ora”,”Futura e Democratica”.