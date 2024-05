Amministrative a Caltanissetta. Il centrodestra con Walter Tesauro punta sull’esperienza, ecco gli assessori designati dal candidato sindaco

Anche il centro destra ha presentato liste elettori e assessori in pectore. La lista di “Noi moderati”, sarà presentata domani mattina mercoled’ 15 maggio, Ecco i nomi dei designati che comporranno la squadra del candidato sindaco Walter Tesauro. Calogero Adornetto Forza Italia, Guido Del Popolo in quota lista del sindaco, Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per Fratelli D’Italia, Giovanna Candura vice sindaco, Oscar Aiello Lega, Angelo Fasulo e Saverio Romano in quota Noi Moderati, Gero Valenza in quota Dc. Sette le liste che appoggiano Tesauro, “Forza Italia”, “Fratelli D’Italia”, “Noi Moderati”, la lista del sindaco “Azzurri per Caltanissetta”, “Lega e Udc” insieme, la Dc e la lista “Giovanna Candura riprendiamo il cammino Caltanissetta 2030” . Nella scelta degli assessori il centro destra ha puntato sull’esperienza, tutti consiglieri uscenti e Giovanna Candura che ha ricoperto anche la carica di assessore regionale. Per Noi Moderati e la Dc la designazione in prima battuta, come spesso accade, è ricaduta sui vertici dei partiti in attesa della conclusione della competizione elettorale ed il responso delle urne.

Gli assessori designati una volta eletti consiglieri si dovrebbero dimettere dal ruolo per andar a far parte della squadra del sindaco anche se la legge consente la doppia carica. Ovvero consigliere ed assessore, ma al comune di Caltanissetta da quando la legge è in vigore non è mai accaduto che qualcuno abbia mantenuto entrambi i ruoli.