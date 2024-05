Amministrative a Caltanissetta. Il sindaco Gambino presenta gli assessori tra new entry e riconfeme

Roberto Gambino sindaco in carica ha appena consegnato liste elettorali e nomi della squadra assessoriale. Tre le liste che lo appoggiano Movimento Cinque Stelle, Gambino sindaco e Sud Chiama Nord. Unica riconferma tra gli assessori uscenti quella di Grazia Giammusso vice sindaco e candidata al consiglio comunale. Giovanni Magrì passa da presidente del consiglio ad assessore in quota Movimento Cinque Stelle. Noemi Passaro consigliere comunale subentrata dopo le dimissioni di Michele Giarratana entra in giunta in forza dell’accordo con Sud Chiama Nord accordo mutuato da un’intesa regionale tra i vertici dei partiti da cui si è tirato fuori il Pd. Le due scelte di Roberto Gambino del tutto personali sono Fiorella Falci e Sergio Iacona. Due nomi che erano già nell’aria da tempo