Peugeot reinventa il volante nel concept Inception

(Adnkronos) – In occasione del salone della tecnologia parigino VivaTech Peugeot ha svelato la sua nuova concept car, Inception. Questo veicolo futuristico si distingue per le sue curve sportive e il suo look elegante che ricorda una macchina da corsa. Una delle caratteristiche più sorprendenti del concept dell'Inception è l'uso di materiali innovativi. I paraurti, per esempio, sono realizzati con tessuti riciclati, incollati e compattati, dimostrando l'impegno verso la sostenibilità. Ma l’innovazione non si ferma qui: l’interno dell’auto è descritto come “rivoluzionario” dalla stessa Peugeot. Una delle novità più interessanti riguarda il volante Hypersquare. Invece del classico sterzo, Peugeot ha introdotto una superficie touch che si ispira al mondo dei tablet e del gaming, simile a quella del Cybertruck di Tesla. Secondo Peugeot, in futuro non sarà più necessario girare completamente il volante: le auto potranno essere manovrate con la punta delle dita. Questo sistema innovativo comprende comandi sia tattili che fisici, posizionati nei quattro fori rotondi della manetta. Inception promette anche prestazioni tecniche impressionanti: è equipaggiata con una batteria che dovrebbe garantire un’autonomia di 800 chilometri. Inoltre, la ricarica ultra-rapida permetterà di recuperare 100 chilometri di autonomia in soli 3 minuti, rendendo le soste per la ricarica rapide ed efficienti.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)