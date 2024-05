Mussomeli, “Un gol per la salute” organizzata dall’Associazione “Vita”

MUSSOMELI – Il campionato italiano di calcio sta per terminare ma le attività sportive nel nostro territorio non ancora, infatti la locale Associazione “VITA” Onlus fa sapere che il prossimo 26 Maggio 2024 scenderà in campo, per una causa nobile quale è la lotta contro il cancro e la promozione della prevenzione e del corretto stile di vita. In collaborazione con l’Associazione SolideAli, lo Juventus Official fan Club Mussomeli, l’Inter Club Monti Sicani e il Milan Club di Mussomeli, hanno voluto organizzare una cosiddetta partita del cuorecon lo scopo di ricordare quanto sia di vitale importanza la prevenzione dei tumori e i corretti stili di vita; l’adesione alle campagne di screening è ad oggi l’unica arma per prevenire un male che colpisce giovani e meno giovani sempre più frequentemente nel nostro territorio. Ecco perché, per la seconda edizione del triangolare, è stato scelto il motto “Un gol per la salute”, la lotta ai tumori può essere anche vinta e comunque non è più persa in partenza rimarcando l’importanza degli screening e del corretto stile di vita. Si sfideranno tra loro i soci dello Juventus Official Fan Club Mussomeli, le rappresentative dell’Inter Club Monte Sicani e del Milan Club di Mussomeli in un triangolare che fa rivivere al territorio le memorabili sfide delle tre società di calcio più importanti in Italia. Le compagini scenderanno in campo per 4 match di calcio a 11 sul fantastico campo in erba dei “Salici” di Cammarata. Il match sarà una grande festa e lo stadio sarà aperto al pubblico gratuitamente. Gli organizzatori vogliono ringraziare particolarmente l’amministrazione Comunale di Cammarata e la società ASD Kamarat per aver concesso l’autorizzazione a far disputare l’evento, tutti i ragazzi che si renderanno disponibili alla partecipazione e tutti i sponsor che hanno permesso con il loro contributo di coprire le spese.