MotoGp Catalogna, Espargaro vince la Sprint. Bagnaia cade

Aleix Espargaro si impone nella Sprint Race di Barcellona nel Gp della Catalunya di MotoGp davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto posto per Jorge Martin e quinto per Enea Bastianini. Gara costellata dalle cadute con la più incredibile per Pecco Bagnaia scivolato via alla curva 6 delll'ultimo giro mentre era in testa e lanciato verso la vittoria al Montmelò. Un vero peccato per Pecco Bagnaia con tre ritiri nelle ultime tre Sprint Race, che perde il secondo posto nella classifica del Mondiale. Prima di lui sono caduti mentre erano in testa alla Sprint prima lo spagnolo Raul Fernandez e poi il sudafricano Brad Binder. Ad approfittare delal situazione è stato Aleix Espargaro che si è imposto nella gara e il leader del Mondiale Jorge Martin che ha chiuso al quarto posto con la sua Ducati Pramac. A chiudere la top ten c'è il sesto posto di Fabio Di Giannantonio con la moto del Team VR46, seguito da Miller, Maverick Vinales, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo. Solo 11esimo Morbidelli. Nella classifica generale quindi Martin resta saldamente al comando con 135 punti inseguito da Marquez con 98 e Bastianini con 94, e da Bagnaia scivolato al quarto posto con 91 punti. Domani alle 15 è in programma la gara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)