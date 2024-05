Lavoro: solo una mamma su tre e’ soddisfatta (Osservatorio Parents)

Le mamme italiane rinunciano al lavoro, e anche tra chi resta solo una su tre si dice soddisfatta. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Parents dell’istituto di ricerca Eumetra il 40% delle madri, contro il 28% dei padri, racconta di necessità di affermarsi nel lavoro. Una percezione che è anche economia.

A segnalare un calo delle entrate sono il 29% delle madri contro un 22% dei padri, così come la preoccupazione per la riduzione dei risparmi riguarda il 57% delle madri rispetto al 51% dei padri. Tanto che l’84% delle madri italiane, contro il 77% dei padri, si dice molto o abbastanza preoccupato per il futuro personale e della propria famiglia.

“Il nostro osservatorio restituisce una fotografia in chiaroscuro certamente migliore rispetto a cinque anni fa, ma dove le madri devono ancora, ogni giorno, affrontare un intreccio di preoccupazioni e aspirazioni che non sempre condividono con i padri: solo il 12% delle donne ritiene che la conciliazione tra lavoro e gestione familiare non crei problemi, a fronte del 24% degli uomini coinvolti nell’indagine”, ha sottolineato Matteo Lucchi, Ceo di Eumetra.