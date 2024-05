Il sindaco Gambino a Sicindustria Caltanissetta: “Sviluppo e trasparenza, pilastri della mia amministrazione negli ultimi cinque anni”

Questa mattina, ho partecipato a un dibattito tra candidati a sindaco presso Sicindustria, davanti a una platea eterogenea composta non solo da addetti ai lavori, ma anche da esponenti del mondo dello sport. Durante l’incontro, ho sottolineato diversi progetti e iniziative che la mia amministrazione ha avviato e che intende portare avanti per migliorare Caltanissetta.

Ho voluto sottolineare l’imminente realizzazione del Centro Fieristico ed Espositivo a Xirbi, situato a pochi metri dallo snodo ferroviario che, entro il 2026, collegherà Caltanissetta all’aeroporto di Catania in soli 45 minuti. Inoltre, stiamo realizzando spazi di co-working al Centro “Michele Abbate”, già finanziati, per incentivare i giovani a rimanere nella loro città. Un altro progetto di rilievo è il Polo di Arte e Cultura, progettato dall’esperto ai beni culturali Zane, che collegherà il Teatro Margherita al Palazzo Moncada e alla Biblioteca Scarabelli, arricchendo l’offerta culturale della città e creando un vero e proprio hub culturale in città.



Le Zone Economiche Speciali (ZES) rappresentano un tema a me particolarmente caro. Ho sottolineato i progressi significativi compiuti nella ZES di contrada Calderaro, che è stata integrata con quella di San Cataldo Scalo, supportando anche Serradifalco. Queste zone hanno visto l’insediamento del commissario delle ZES, che ha valorizzato le aree industriali al centro della Sicilia. Stiamo inoltre lavorando per potenziare ulteriormente la produttività e il reddito di imposta in queste aree.

Un’importante innovazione è stata l’istituzione del Suape, uno sportello unico digitale per l’edilizia, finanziato con un milione di euro dal PNRR per il digitale, già rendicontati a dicembre 2023. Questo sportello semplifica notevolmente le procedure burocratiche per gli imprenditori, facilitando l’insediamento delle aziende.

Non ho mancato di denunciare le problematiche ereditate dall’ASI in liquidazione e dall’Irsap, che hanno lasciato i depuratori non funzionanti e sequestrati dalla magistratura. Questo impedisce il rilascio delle autorizzazioni necessarie alle aziende per insediarsi nella nostra Zona Industriale. Inoltre, ho evidenziato la questione delle bollette d’acqua, attualmente gestite da un solo contatore per tutte le imprese, situazione che Caltaqua deve risolvere installando contatori individuali.

Durante il dibattito, ho ribadito che la trasparenza è stata il pilastro della mia amministrazione negli ultimi cinque anni. Abbiamo mantenuto una netta separazione tra politica e gestione degli appalti, affidando la parte esecutiva a professionisti competenti e stipulando protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza per monitorare i fondi del PNRR. Per gli appalti più rilevanti, abbiamo attivato protocolli antimafia con la Prefettura. Inoltre, ci siamo costituiti parte civile nei processi Montante bis e contro il racket, dimostrando il nostro impegno nella lotta alla corruzione e all’illegalità.

Ho anche menzionato i 140 milioni di euro del PNRR in arrivo, che saranno destinati principalmente al centro storico, agli impianti sportivi e alla cultura. Su quest’ultimo fronte, ho annunciato che due piani della scuola media “Luigi Monaco” sono stati liberati, ottenendo ulteriori 700 metri quadrati per ospitare nuove facoltà universitarie. Questi spazi saranno dati in comodato d’uso all’ateneo di Palermo, che provvederà ai lavori. Questo progetto mira a creare un ambiente stimolante e ricco di opportunità per i giovani, permettendo loro di sviluppare le proprie competenze senza dover lasciare la città. Crediamo fermamente che l’istruzione sia la chiave per il futuro e che investire in nuove strutture universitarie, ma anche aggregative, con la Capitano Franco in ristrutturazione, rappresenti un investimento diretto nel futuro dei nostri giovani.