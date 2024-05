Festival di Cannes 2024, Palma d’Oro ad Anora di Sean Baker: gli altri premi

(Adnkronos) – Festival di Cannes, si chiude oggi la 77esima edizione con la Palma d'Oro per il miglior film che va ad ' 'Anora' di Sean Baker. E' andata a Miguel Gomes per 'Grand Tour' la Palma d'Oro per la Migliore regia del Festival di Cannes. E' Jesse Plemons per 'Kinds of kindness' di Yorgos Lanthimos a vincere la Palma d'Oro come migliore attore al festival di Cannes. Il film 'The seed of the sacred fig', del regista iraniano Mohammad Rasoulof, uno dei grandi favoriti della vigilia, vince il Premio speciale del Festival di Cannes assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig. Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez vincono, a pari merito, la Palma d'Oro per la migliore attrice al festival di Cannes. Il riconoscimento assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig è stato vinto da tutte e quattro per il film 'Emilia Perez' di Jacques Audillard. Sofia Gascon è la prima attrice trans a vincere il premio come miglior attrice. L'attrice interpreta nel film 'Emilia Perez' il ruolo di una trafficante di droga che cambia identità sessuale. Gascon ha dedicato il riconoscimento "agli attori che tutti i giorni bussano a porte che non si aprono e alle persone trans che soffrono". E' 'All we imagine as light', di Payal Kapadia, a vincere Il Grand Prix al Festival di Cannes. Il premio è stato assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig. E' Emilia Perez' di Jacques Audiard a vincere il Premio della Giuria del 77mo festival del cinema di Cannes. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)