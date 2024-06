Sutera, Giornata del Donatore 2024 e corso informativo (BLS FULL D). Tanti partecipanti.

SUTERA – L’ evento di ieri, organizzato in occasione della Giornata del Donatore 2024, ha registrato una buona presenza di partecipanti. Grazie alla professionalità dell’ Infermiere Istruttore Enzo Schifano che ha dimostrato e messo in pratica (BLS FULL D) il massaggio cardiaco salva vita nei lattanti nei bambini e negli adulti, hanno commentato gli organizzatori, sono stati coinvolti i tantissimi presenti, giunti anche dai paesi limitrofi. Fra gli ospiti dell’incontro, il Presidente Territoriale Fratres Calogero Genco e la Sindaca di Sutera Giuseppina Catania, quest’ ultima anche in veste di donatrice attiva. Alla fine del corso informativo c’è stato un momento di convivialità, anche con i ringraziamenti della dirigenza del sodalizio all’ Amministrazione Comunale di Sutera, all’ infermiere\istruttore Enzo Schifano al Presidente Territoriale Calogero Genco ed a tutti i donatori della Fratres ” Claudia Ippolito ” di Sutera che sono la colonna portante del benemerito gruppo FRATRES.