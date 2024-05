Caltanissetta verso le amministrative. la visita di Giuseppe Conte (M5s) a sostegno del sindaco Gambino: “Dobbiamo lavorare nell’interesse del popolo”

Caltanissetta avanza dritta verso le elezioni amministrative 2024, pronte a concludersi tra pochi giorni. L’aria si surriscalda a ogni confronto, a ogni comizio; i programmi elettorali già consegnati e pubblicati raccontano una città che deve rinascere, offrono proposte, azioni, mentre i volti dei manifesti che tappezzano la città osservano i cittadini, ricordando loro la scelta che dovranno fare i prossimi 8 e 9 giugno.

Annalisa Petitto, Ignazio Riggi, Angelo Failla, Walter Tesauro e Roberto Gambino i cinque candidati a sindaco per il capoluogo nisseno. E se lo scorso 19 maggio a sostegno dell’avvocato ed ex presidente del Consorzio Universitario, Walter Tesauro, ha fatto visita il presidente della Regione Siciliana, Sen. Renato Schifani, questa sera, 30 maggio, i nisseni hanno visto la presenza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a sostegno del sindaco uscente e ricandidato, Roberto Gambino.

Moderato dall’Onorevole Nuccio di Paola portavoce M5S, l’evento ha visto un’ampia platea incorso Umberto, e un Gambino carico e forte di quanto ha realizzato in questi cinque anni con la sua amministrazione.

“Roberto ha lavorato anche durante la pandemia e ho visto con quale dedizione si è battuto e impegnato per proteggere la comunità – ha esordito Conte, che desidera terminare la campagna elettorale in Sicilia –. Ha lavorato con onore e disciplina come prevede la Costituzione.”

Conte ha chiesto conferma della fiducia nel sindaco uscente e ha proseguito affermando che oggi ci sono troppi politici che non fanno l’interesse dei cittadini, ma curano gli affari personali e alcuni sono colpiti dalla corruzione, dall’infiltrazione mafiosa.

Poi, la disgregazione del Governo Conte2, i fondi del PNRR e i riferimenti al Governo Meloni.

“Abbiamo una presidente del consiglio che ha fatto la guerra ai poveri che percepivano qualche centinaio di euro per il reddito di cittadinanza e non dice nulla su seicento milioni di truffe accertate già dalle procure sui PNRR.”

Conte ha accennato anche agli “Impresentabili” candidati alle Europee per l’Antimafia, evidenziando come all’interno del Movimento non vi siano impresentabili all’opinione pubblica, ma personaggi che non sono contaminati da affari personali e neanche coinvolti in casi di corruzione.

“Abbiamo restituito 100 milioni da quando siamo in politica – ha continuato – in opera di bene. Vogliamo essere liberi, e onesti con la nostra azione politica. Non accettiamo pacchetti di voti, ma il vostro voto libero.”

Le elezioni amministrative di Caltanissetta coincidono con quelle Europee e Conte le definisce come un “bivio storico” dove le scelte che si faranno andranno a incidere con la Storia, chiara relazione con il massacro di Gaza, il conflitto Russia-Ucraina da parte dell’attuale governo.

Per Conte il governo Meloni porterà 13 miliardi di euro di tagli l’anno e saranno attuati sull’istruzione, sulla sanità, sulle politiche del lavoro.

“Dobbiamo lavorare insieme per consegnare questo pianeta ai nostri figli. Dobbiamo lavorare per gli interessi del popolo, e non degli amici, degli interessi personali ed egoistici.”

Salario minimo, congedo paritario parentale, ma anche parità salariale, matrimonio egualitario, evitare l’autonomia differenziata, risolvere i problemi alimentari circa i pesticidi, finanziare pratiche di allevamento virtuose, questi gli impegni proposti da Conte.