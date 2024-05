Caltanissetta, Sezioni elettorali: tutte le informazioni sui seggi e la loro ubicazione

L’8 e 9 giugno saranno chiamati al voto i cittadini di Caltanissetta per il rinnovo del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Parlamento Europeo.

Sulla tessera elettorale personale è riportato il numero della sezione in cui l’elettore è iscritto.

Per maggiore chiarezza ciascun elettore potrà consultare il sito del Comune di Caltanissetta e sapere “dove” votare.

Sono state previste anche 6 sezioni speciali per facilitare le operazioni di voto per i disabili motori non deambulanti.

Cliccare qui per il viario cittadino e verificare quale delle 56 sezioni è stata abbinata al proprio indirizzo di residenza e la sua esatta ubicazione

https://comune.caltanissetta.it/it/page/126203