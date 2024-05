Caltanissetta. Lettera aperta del Comitato Parco Antenna Rai al sindaco: “Comunichi l’esito delle trattative da due anni in corso con Rai Way”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta al sindaco di Caltanissetta per il Comitato Parco Antenna Rai a firma di Enzo Antonuccio, Ennio Bonfanti, Ivo Cigna, Giuseppe D’Antona, Leandro Janni, Renato Mancuso, Filippo Maritato, Aldo Sarto sulla situazione relativa all’Antenna Rai.

“L’attuale sindacatura volge al termine, mancando ormai poco più di un mese alle nuove elezioni comunali, ed ancora attendiamo l’esito delle trattative Comune-Rai Way sull’acquisto dell’Antenna di Sant’Anna. Ancora riecheggiano gli enfatici annunci del Sindaco Gambino in merito alla imminente conclusione delle intese che avrebbero portato all’ imminente acquisizione del manufatto e di tutta l’area nel patrimonio comunale.

Addirittura Rai Way era disposta a cedere gratuitamente l’Antenna e gli immobili e a riversare nelle casse comunali i 500 mila euro originariamente destinati alla demolizione e che erano rimasti inutilizzati, somma che sarebbe stata destinata alla messa in sicurezza dell’Antenna. Ciò veniva trionfalisticamente annunciato dalla Amministrazione Gambino oltre un anno fa, senza che poi sia stato reso noto alcun ulteriore passo avanti verso la acquisizione dell’Antenna.

Nel frattempo, si sono succedute invano varie opportunità di accesso a finanziamenti del PNRR cui non è stato possibile partecipare per il mancato trasferimento del manufatto. Noi, sempre convinti delle eccezionali potenzialità del sito per lo sviluppo economico, culturale e sociale di Caltanissetta e della intera area interna della Sicilia, chiediamo all’attuale Sindaco un momento di chiarezza e determinazione.

Sarebbe importante, oltre che coerente con gli intendimenti pubblicamente manifestati, concludere la attuale amministrazione con l’acquisizione da parte del Comune dell’area dell’Antenna Rai, una scelta approvata e deliberata da ben tre consigli comunali negli ultimi dodici anni e adottata ufficialmente come propria da questa amministrazione. In ogni caso chiediamo al Sindaco Gambino di mettere a conoscenza della opinione pubblica, con onestà intellettuale e trasparenza, la attuale situazione, comunicando l’esito delle trattative da due anni in corso con Rai Way”.

Per il Comitato Parco Antenna Rai: Enzo Antonuccio, Ennio Bonfanti, Ivo Cigna, Giuseppe D’Antona, Leandro Janni, Renato Mancuso, Filippo Maritato, Aldo Sarto.