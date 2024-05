Caltanissetta, la Nissa cerca nuovi soci. Giovannone: “L’area nissena può diventare la Silicon Valley italiana”

“La Nissa Fc nella stagione 2023/2024 con 27 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta ha conseguito la migliore media punti tra migliaia nei campionati italiani e forse anche in Europa e nel Mondo”.

Lo spiega la società in una nota. La squadra di calcio sotto la guida attenta del presidente Luca Giovannone apre a nuovi soci e nuovi sponsor. “Si tratta di una società modello che si contraddistingue per avere sempre pagato gli stipendi in anticipo e un cospicuo premio per la promozione in serie D. Gli attuali soci della Nissa hanno già stanziato il budget per giocarsi la vittoria nel prossimo campionato ma aprono a nuovi soci e nuovi sponsor”.

Lo stadio Tomaselli con capienza di 12.000 posti è uno dei migliori impianti della Sicilia. Il presidente Luca Giovannone che detiene il 61% delle quote è favorevole all’ingresso di altri di qualsiasi parte d’Italia per condividere tale progetto calcistico. Un veto è stato invece posto dagli ultra’ verso eventuali emiri, in quanto quando il presidente si trovava a Dubai per una visita a sua figlia Giulia manager in Dubai i tifosi della Nissa hanno pubblicamente scritto che non vogliono stranieri ma si fidano solo del loro presidente”.

“Luca Giovannone nel 2005 fu primo azionista del Toro poi ceduto a Urbano Cairo e due anni fa vicino al Catania assegnato poi dal Comune al miliardario australiano Pelligra. Caltanissetta è un capoluogo di provincia al centro della Sicilia, una città signorile che fu ricca fino a una trentina di anni fa grazie alle miniere di zolfo. Alcuni imprenditori di fuori hanno già seguito l’esempio di Giovannone e sono entrati come soci della Nissa e stanno aprendo filiali delle loro attività a Caltanissetta anche perché il costo degli immobili e degli affitti è favorevole e la popolazione è molto accogliente e facile trovare manodopera in gamba da assumere”. Secondo Luca Giovannone “l’area nissena può diventare la Silicon Valley italiana per incubatori di imprese”, non a caso l’imprenditore sardo di una grossa società di software Filippo Candio lo ha seguito a Caltanissetta.