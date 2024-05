Caltanissetta. Emergenza Idrica. Il sindaco: “La prossima settimana tavolo tecnico a Palermo; attendiamo fatti concreti”

CALTANISSETTA. A proposito di emergenza idrica in Città, il sindaco Roberto Gambino ha reso noto di essere stato contattato telefonicamente dal dirigente regionale della protezione civile Ing. Salvatore Cocina.

“Durante una lunga conversazione – ha detto il sindaco – ho esposto tutte le criticità legate alla distribuzione idrica e allo stato più che obsoleto dell’acquedotto che porta l’acqua in città. Quattro guasti in meno di dieci giorni sono inaccettabili così come è inaccettabile che un’intera città venga messa in ginocchio ed è richiesta una risposta pronta e definitiva da parte delle autorità preposte”.

Il sindaco ha reso noto che la prossima settimana verrà convocato a Palermo l’ennesimo tavolo tecnico con tutte le parti interessate, compresi i vertici di SiciliAcque, di Caltaqua e della Regione al fine di affrontare e risolvere il problema. “Non mi lascio andare nemmeno al più cauto ottimismo. Attendiamo fatti concreti”, è stata la conclusione del primo cittadino che, evidentemente, in questa fase alquanto delicata preferisce non sbilanciarsi più di tanto in attesa di fatti che consentano il superamento dell’emergenza idrica in Città.