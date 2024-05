Alunni del Comprensivo Vallelunga-Marianopoli in gita scolastica a Siracusa e Noto

VALLELUNGA – Nei giorni scorsi alunne e alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Vallelunga e di Villalba, dell’Istituto Comprensivo Vallelunga – Marianopoli, retto dalla Dirigente Agata Rita Galfano, hanno partecipato al viaggio d’istruzione, a Siracusa e a Noto, guidati dai docenti di Inglese e di Italiano, prof Ornella Ilardo e prof Mariano Mistretta. Gli alunni, a Siracusa, hanno assistito con interesse alla rappresentazione della tragedia di Sofocle, Aiace, ed hanno seguito in classe un laboratorio di teatro che ha permesso loro di conoscere il contenuto della tragedia e i temi trattati, sempre attuali e profondi, riguardanti il senso della vita e i problemi dell’uomo. “Le tragedie – ha commentato il prof. Mistretta, anche se arrivano da molto lontano non portano lontano, ma sono paradigmatiche e continuano sempre a parlare al cuore e alla mente di tutti”. A Noto, invece, alunni e docenti hanno incontrato mons. Salvatore Rumeo, recentemente nominato vescovo di Noto e proveniente dalla diocesi di Caltanissetta. L’accoglienza del presule è stata gioiosa, calorosa e ricca di emozioni per i ragazzi e docenti. La gita si è conclusa con la visita della città di Noto. “Un’indimenticabile esperienza per i ragazzi hanno commentato gli organizzatori, con una indiscussa finalità formativa”.