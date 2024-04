Vivremmo meglio riconoscendo i nostri errori. Scusarsi, gesto di grande forza ormai in disuso

Chiede scusa non è certo facile e non tutti vi riescono, ma farlo, contrariamente a quanto credono i più, è la dimostrazione di avere un carattere forte ed una spiccata personalità.

Alcuni studi sui comportamenti umani, hanno messo in evidenza che chi commette un errore, qualsiasi esso sia, e lo riconosce, ha una forte capacità di autocritica ed è dotato anche di un forte equilibrio psicologico nonchè di una grande attitudine ai rapporti sociali.

Chi riesce a chiedere scusa ha autostima e modestia, ritenendo che nella vita si possa e si debba sempre apprende per migliorarsi.

Non a caso queste persone sono anche più tolleranti, difficilmente litigano con chi la pensa diversamente, discutono anche animatamente, ma non per questo sono dei deboli, magari discutono perchè non sopportano furberie e/o ingiustizie.



Tutto ciò porta queste persone ad essere più propensi a riconoscere ed accettare gli errori e conseguentemente a chiedere scusa.

Chi al contrario non riesce a scusarsi è probabilmente perché ritiene che il chiedere scusa sia una dimostrazione di insicurezza, inferiorità o debolezza.

Chiedere scusa significa semplicemente accorgersi di aver sbagliato o di aver torto, ma già per molti è difficile ammetterlo o riconoscerlo a se stessi, figuriamoci agli altri.

Presunzione ed arroganza spesso sono elementi complementari e, annebbiando la mente, portano a convincersi che quello che si pensa sia la verità assoluta o quello che si fa sia correttissimo.

Cosa di gran lunga più grave è quanto l’errore commesso coinvolge altre persone.

Parlare e dire la propria su un argomento di discussione generale, può essere accettabile anche se non condivisibile, ma se una parola o un’azione coinvolgono emotivamente altri, allora il danno che si produce è molto più grave e, in alcuni casi, anche può essere pericoloso.

Non tutti infatti sopportano accuse, specialmente quando si va sul personale ed a maggior ragione quando si ha la certezza che le cose dette non corrispondano al vero.

Le reazioni in questo caso possono anche essere le più estreme.



Dal bullismo alla diffamazione, sono tanti gli episodi che hanno portano i soggetti coinvolti anche a suicidi; magari non tutti arrivano a compiere questo gesto estremo, ma nessuno può immaginare lo stato d’animo, la vulnerabilità, la fragilità di una persona che subisce in determinato o particolare momento della propria vita.

Se a questo aggiungiamo anche la cattiveria, nel voler arrecare volutamente danno a qualcuno, allora il quadro della persona che non sa o non vuol chiedere scusa è completo.

Sicuramente queste sono persone che hanno un proprio vissuto particolare, fatto di problemi personali legati a fallimenti, delusioni e falsi miti creatigli attorno…il tutto è comunque ingiustificabile.

I falsi miti che ci si crea o che possono essere indotti da altri, possono essere i più svariati, “sei il più bravo”, “il più intelligente”, “il più bello” etc etc., ovviamente vale sia al maschile che al femminile.

Ogni tanto male non farebbe fermarsi un attimino, guardarsi allo specchio e riflettere, partendo da un semplicissimo principio “posso essere l’unico ad aver sempre ragione e gli altri essere sempre nel torto ?”, se ogni tanto ci si ponesse questa domanda, male non farebbe; il passo successivo sarebbe quello di guardarsi dentro e farsi un’auto analisi, nei casi più gravi farsi seguire da qualcuno, ma da uno bravo però.

Le scuse servono, oltre a cercare di riparare ad una situazione incresciosa creata, anche a sanarla, evitando di continuare a far del male o a farsi del male.

Insomma chiedere ogni tanto scusa, in particolar modo quanto le persone che ci voglio realmente bene, non certo coloro che gongolano, fomentandoci magari alle spalle, ci fanno notare che stiamo sbagliando, sarebbe cosa buona e giusta.

Ma se così fosse vivremmo in un mondo ideale dove trionferebbe l’amore ed il rispetto verso se stessi e verso il prossimo, rispettandolo, arrivando persino a gioire per le sue vittorie ed i suoi successi.

Per alcuni però la propria immagine è una priorità più forte, non capendo che saper chiedere scusa, quando si ha torto o se si è commesso un errore, fa di noi una persona migliore, non solo per se stessi ma anche per altri.

Ad Maiora