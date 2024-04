Sutera. Conclusi i festeggiamenti in onore di San Paolino

SUTERA. Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Paolino con la salita in processione delle sacre urne e del Santo Compatrono sul monte San Paolino. La comunità Suterese che non è andata sul monte ad accompagnare il Santo, come da tradizione ha seguito “l’acchianata” con lo sguardo in su da piazza Carmine sino al segnale del suo arrivo al Santuario.

Al termine della tradizionale quanto suggestiva processione, sono stati offerti uova sode e vino in attesa di assistere ai tradizionali fuochi d’artificio che hanno concluso i festeggiamenti.